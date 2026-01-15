Video

Khamenei attacca Trump: "È coinvolto nelle proteste in Iran"

"Riteniamo il presidente degli Stati Uniti responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie che sono state rivolte al popolo iraniano", ha detto oggi la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, parlando in un incontro a Teheran, ritrasmesso dalla tv iraniana. Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di aver pianificato le proteste e i disordini che hanno scosso il Paese, con "l'obiettivo di inghiottire l'Iran". "Non intendiamo condurre il Paese in guerra, ma i criminali nazionali e internazionali non rimarranno impuniti" ha aggiunto la Guida suprema. "E peggio dei criminali interni, i criminali internazionali, non risparmieremo nemmeno loro. Questo lavoro deve essere portato avanti con i propri metodi, con il metodo giusto. Con l'aiuto di Dio, la nazione iraniana deve spezzare la schiena ai sediziosi proprio come ha spezzato la schiena alla sedizione".

Nell'attaccare Donald Trump, la Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha detto che le proteste in Iran sono state il frutto di "un complotto americano", aggiungendo che "l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di fagocitare l'Iran, l'obiettivo è quello di riportare l'Iran sotto il dominio militare, politico ed economico". Khamenei ha parlato davanti a una folla di sostenitori in un discorso pronunciato in occasione di una festa religiosa.

