Salvini al congresso di Fidesz, il partito di Orbán: "La Lega è al vostro fianco"

Matteo Salvini manda il suo videomessaggio al congresso di Fidesz, il partito di Viktor Orbán. «Lanciate una sfida chiara al popolo ungherese e all’intera Europa; la Lega è al vostro fianco, siamo orgogliosi del lavoro intrapreso insieme in Europa che nel 2024 ha portato alla nascita del gruppo dei Patrioti, oggi il terzo all’Europarlamento e destinato a crescere ancora». «Grazie alle battaglie comuni – prosegue Salvini – stiamo dimostrando che si può dire no ai diktat e ai ricatti di Bruxelles, che un’altra Europa è possibile e soprattutto che Ue ed Europa sono concetti ben diversi e oggi purtroppo molto distanti». Qui il vicepremier e leader leghista rivela tutta la sua sintonia con la strategia trumpiana: nel documento di sicurezza nazionale non si nomina mai l’Ue, se non per attaccarlo come organismo sovranazionale; si parla solo di «Europa».

