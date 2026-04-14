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Remigration, insulti a manifestanti della Lega prima dell'inizio dei cortei

Duri insulti ad alcuni manifestanti con la bandiera della Liga Veneta diretti al raduno dei Patrioti in piazza Duomo, a Milano: e' cominciata cosi' una delle tre contromanifestazioni indette per la giornata di oggi, con i dimostranti radunati in piazza Lima che, prima della partenza del corteo, hanno urlato "pezzi di m****", "evviva il comunismo", "ora e sempre resistenza", prima che i manifestanti della Lega svoltassero in via Vitruvio.