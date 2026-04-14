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Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Durante il corteo degli anarchici che si è svolto a Roma sabato 18 aprile. è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. Il poliziotto ha riportato una ferita vistosa alla testa ed è stato subito medicato. Secondo quanto si apprende il lancio della bottiglia è avvenuto durate momenti di tensione tra anarchici e un fotografo che seguiva il corteo