Video

Mondo

Spari al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump portato in salvo

La cena con l'associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a pochi metri dalla sala. Il presidente Donald Trump è rimasto illeso, e altri alti funzionari della Casa Bianca sono stati evacuati. Le autorità hanno dichiarato che l'incidente è avvenuto all'esterno della sala da ballo dove erano seduti Trump e gli altri ospiti. L'evento è stato annullato e verrà riprogrammato.

L'uomo armato, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, laureato in ingegneria, sviluppatore di videogiochi e insegnante part-time sotto la custodia dell'Fbi, la procuratrice federale Jeanine Pirro ha dichiarato che il sospettato è stato preliminarmente incriminato con due capi d'accusa relativi all'uso di un'arma da fuoco e all'aggressione di un agente con un'arma pericolosa, ma che saranno presentate molte altre accuse “sulla base delle informazioni che stiamo raccogliendo in questa situazione molto mutevole”.

Pirro ha affermato che il sospettato sarà chiamato a rispondere delle accuse lunedì presso il tribunale distrettuale federale.Il sospettato era armato di un fucile, una pistola e diversi coltelli e al momento gli investigatori non hanno motivo di ritenere che siano coinvolte altre persone.Trump si rivolto ai giornalisti, affermando che essere presidente è “una professione pericolosa” e che i tentativi di violenza contro di lui fanno “parte del lavoro”.

.Nel descrivere la sequenza degli eventi, il Capo della Casa Bianca ha sottolineato che l'autore della sparatoria era ancora molto lontano dalla sala da ballo dove le persone si erano radunate per la cena. "Non era neanche lontanamente vicino alle porte della sala da ballo", ha detto il presidente. Trump ha detto di aver inizialmente creduto che si trattasse di un vassoio caduto, notando che il rumore proveniva “da abbastanza lontano”.

Ma la first lady Melania era “ben consapevole” che si trattava di una sparatoria. "Penso che lei avesse capito immediatamente cosa fosse successo”, ha detto il presidente, ricordando che sua moglie gli aveva detto: “È un brutto rumore”. Il presidente ha affermato che il movente dell'autore della sparatoria non è chiaro, ma ha aggiunto che “era un tipo che sembrava piuttosto malvagio quando era a terra”.