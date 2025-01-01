Video

I padroni dello spazio - L'anticipazione di presa diretta

Nel maggio scorso Donald Trump ha proposto di ridurre il budget destinato alla Nasa del 24%. Bill Nelson è stato a capo della Nasa fino allo scorso gennaio e parla di un forte sentimento antiscientifico che riguarda anche gli studi sul clima. I tagli, se saranno confermati dal Congresso, potrebbero interessare anche il programma Artemis. Per portarlo a termine ci sarà bisogno di finanziamenti privati, quindi ci si affiderà a Musk o Bezos, dice Nelson, che continua: Musk e Bezos hanno fatto tanto per la ricerca nello spazio ma dovrebbero limitarsi al settore spaziale e evitare la politica. "I padroni dello spazio" sarà in onda domenica 14 settembre, alle 20.30 su Rai 3.