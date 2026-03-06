Video

Iran, raid Usa-Israele su cinque impianti petroliferi: maxi incendio a Teheran

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante attacchi notturni a Teheran e nei dintorni, ha riferito il ceo della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami, alla televisione di Stato. "Quattro depositi petroliferi e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell'Alborz sono stati attaccati da aerei nemici", ha detto, i cinque impianti "sono stati danneggiati" ma "l'incendio è stato domato". Online sono circolate immediatamente le immagini degli attacchi. Su Teheran si sono sollevate dense colonne di fumo per quasi tutta la notte.