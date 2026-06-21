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Washington, un allerta maltempo interrompe i festeggiamenti per il 4 luglio

Gli organizzatori del principale evento di Washington dedicato ai 250 anni dell'Indipendenza dell'America hanno sollecitato il numeroso pubblico a evacuare il National Mall e a trovare "un adeguato rifugio" a causa del maltempo e del rischio di violento temporale. Lo riferisce Fox News, a poche ore dal discorso celebrativo del presidente Donald Trump.

utti i restanti sorvoli aerei previsti su Washington Dc per le celebrazioni del 4 luglio sono stati cancellati. Lo riportano la stampa presente al National Mall, sede delle celebrazioni del 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, e i social media di 'Freedom 250', l'ente organizzatore. I sorvoli sono iniziati intorno alle 13 (ora locale), con un jet Nasa Northrop F-5, e si prevedeva che continuassero ogni 10-20 minuti per circa nove ore. La folla radunatasi al National Mall ha assistito, tra le altre, alle esibizioni dei Blue Angels della Marina statunitense e dei Thunderbirds dell'Aeronautica statunitense. Anche il nuovo aereo del presidente Donald Trump, l'Air Force One ricevuto in dono dal governo del Qatar, dal valore di 400 milioni di dollari, ha sorvolato la città durante la serata, poco prima che le nuvole iniziassero ad addensarsi sulla capitale. Era previsto - ricorda la Cnn - che un passaggio notturno di un B-1, bombardiere strategico supersonico, concludesse la parata aerea militare, durata tutto il giorno.

Dopo qualche ora, poi, la riapertura, fino al discorso di Trump. "Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera e, come ci insegna la nostra Dichiarazione di Indipendenza, siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente". Il presidente americano, celebrando i 250 anni degli Stati Uniti, ha detto che "non c'è modo di scoraggiarci", ringraziando di rimasti dopo che il maltempo che ha ritardato l'evento sul National Mall. "Si stimava la presenza di 375.000 persone prima che tutti dovessero allontanarsi. E ora ci sono 150.000 persone. È una cosa incredibile, mai vista prima!", ha aggiunto.

"Per 250 anni, gli Stati Uniti d'America sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo e, con l'aiuto di Dio, possiamo continuare a esserlo o addirittura migliorare. Qui, sul nostro National Mall, celebriamo il trionfo della libertà sulla tirannia, la vittoria della libertà sull'oppressione e il successo duraturo dello spirito americano, dal 4 luglio 1776 al 4 luglio 2026. Stasera, il nostro Paese è più forte, più libero, più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai", ha proseguito tra gli applausi.