Video

Fatti

A luglio 2026 caldo record per la superficie dei mari

Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai osservati nell’Europa occidentale. Lo certifica il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il programma della Commissione europea per l’osservazione della Terra. A livello globale, luglio è stato il secondo più caldo dal 1940, alla pari con il 2024 e dietro soltanto al record del 2023. La temperatura media dell’aria superficiale ha raggiunto 16,90 gradi, 0,67 sopra la media 1991-2020 e 1,47 sopra quella stimata per il periodo preindustriale 1850-1900. Record anche per la temperatura superficiale media del mare nell’oceano extrapolare: 20,96 gradi, contro i 20,89 del precedente primato del 2023. Secondo Samantha Burgess del Centro europeo di previsioni meteorologiche, i persistenti sistemi di alta pressione hanno intrappolato il calore sull’Europa occidentale, intensificando anche la siccità. Con i suoli più aridi diminuisce inoltre la loro capacità di fornire un raffreddamento naturale.