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Il Po è in secca, il livello del fiume a Cremona visto dall'alto

Il Po è così basso da fermare anche la tradizionale processione dell’Assunta tra Cremona e Brancere. La cerimonia del 15 agosto, che prevede il trasporto in barca della statua della Madonna, è stata annullata perché il livello del fiume non consente la navigazione in sicurezza.

Una situazione che alimenta soprattutto i timori per l’agricoltura. Il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, ha chiesto alla Regione Lombardia la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, iniziativa sostenuta anche dai Comuni lungo l’asta del Po e dagli agricoltori.

La crisi del grande fiume si inserisce in un quadro più ampio di caldo e scarsità di precipitazioni. L’Italia sta attraversando giorni segnati da temperature molto elevate, con valori che in diverse aree hanno raggiunto o sfiorato i 40 gradi e condizioni di forte afa.

La prolungata assenza di piogge sta aggravando lo stress idrico e mettendo sotto pressione coltivazioni, riserve d’acqua e corsi fluviali, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.