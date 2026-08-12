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Nuova bocca eruttiva sull'Etna, si è aperta nella Valle del Bove

Martedì 11 agosto gli operatori dell'Ingv hanno osservato la formazione di una nuova bocca eruttiva ubicata alla base della parete nord della Valle del Bove, a monte di Monte Simone, a una quota di circa 2090 metri. Sono in corso rilievi su terreno durante i quali vengono verificati lo stato di attività della bocca eruttiva di quota 2360 metri e le caratteristiche dei campi lavici.

L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta elevata, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Prosegue l'attività effusiva dalle bocche eruttive di quota 2.750 metri, 2.090 metri e 1.900 metri. I fronti delle colate alimentate dalla bocca di quota 2360 m appaiono in raffreddamento.

Intanto, proseguono i disagi all'aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa dell'attività eruttiva e considerata la situazione dei venti che trasportano le ceneri vulcaniche, è stata disposta la chiusura del settore B3 dell'aeroporto di Catania con la sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 18 di mercoledì 12 agosto. Contestualmente, le operazioni da e per l'aeroporto di Comiso, dove in questi giorni sono stati deviati circa cento voli, sono sospese fino alle 10 a causa della cenere vulcanica.