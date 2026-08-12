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Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione

Nella notte tra sabato e domenica, la regione di Odessa è stata presa d'attacco dalla Russia con droni e missili balistici. Lo scrive su Telegram Rbc-Ukraine. Inoltre, a Odessa si sono verificati dei problemi con l'elettricità. Secondo le prime informazioni, riferite dall'amministrazione militare sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture.

Il ministero della Difesa russo, riporta Reuters, ha fatto sapere che Mosca, durante la notte, ha colpito le infrastrutture portuali ucraine sul Mar Nero. Il ministero ha dichiarato che sono stati colpiti impianti di stoccaggio di carburante "utilizzati nell'interesse" delle forze armate ucraine nei porti di Odessa e Chornomorsk, nonché negli insediamenti di Biliari e Novi Biliari, nei pressi di Odessa.

Negli attacchi sono state uccise almeno cinque persone e decine sono rimaste ferite. Due persone sono state uccise nei bombardamenti russi contro diverse regioni ucraine, mentre tre vittime sono state registrate nella regione russa di Belgorod in seguito a un attacco con droni attribuito a Kiev.

A Kharkiv, grande città dell'Ucraina nordorientale, un drone russo ha colpito un edificio residenziale, provocando due morti e 23 feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che l'attacco ha "distrutto quattro piani di un normale edificio residenziale". Le immagini diffuse dal governatore regionale Oleg Synegoubov mostrano il palazzo gravemente danneggiato mentre i soccorritori sono al lavoro.

Altre otto persone sono rimaste ferite a Odessa, dove gli attacchi hanno danneggiato la rete elettrica, il porto e alcuni edifici residenziali. Zelensky ha inoltre denunciato un attacco "assolutamente brutale" contro un'infrastruttura energetica nei pressi di un centro commerciale a Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk.