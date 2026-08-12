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Terremoto in Colombia, le immagini dei danni a Cali e Bogotà

Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia lunedì 10 agosto è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti, con le operazioni di soccorso ancora in corso nelle aree più colpite dell'ovest e del centro del paese. Lo ha reso noto il presidente Abelardo de la Espriella.

Le autorità hanno avvertito che il bilancio potrebbe aumentare ulteriormente con il proseguire delle ricerche, soprattutto nelle zone con accessi e comunicazioni compromessi. A Quibdò i vigili del fuoco hanno segnalato persone intrappolate in strutture crollate e danni gravi a ospedali ed edifici pubblici. Le principali zone colpite si concentrano nei dipartimenti di Valle del Cauca, Caldas, Chocò e Risaralda, dove proseguono le ricerche tra le strutture crollate.

Diversi dipartimenti hanno inviato squadre di soccorso, mentre l'esecutivo ha rafforzato la risposta nelle aree colpite. Il governo ha attivato il Posto di comando unificato (Pmu) tramite l'Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri (Ungrd), ha inviato ministri ed equipe di emergenza nelle aree colpite e ha mobilitato mezzi pesanti e aeromobili da Bogotà e Antioquia.

De la Espriella ha cancellato la propria agenda per seguire da vicino la risposta statale e ha ordinato all'Ungrd di elaborare un rapporto completo su danni e necessità. 

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