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Anna Foglietta a Spin Time: "Bimbi e persone malate dormono in strada, intollerabile"

Anche l'attrice Anna Foglietta ha raggiunto il presidio fuori da Spin Time per dare sostegno a un luogo che "è uno dei pochissimi presenti in questa città dove coesistono realtà così diverse in maniera civile, pacifica e costruttiva. Andrebbe preso come esempio - ha detto l'attrice - anziché ridurlo come scempio con bambini e persone fragili costrette a dormire per strada".

Poi Foglietta ha letto il testamento scritto da Anas al-Sharif, il reporter palestinese di Al Jazeera ucciso un anno fa - il 10 agosto 2025 - durante un attacco israeliano fuori dall'ospedale Al-Shifaa Gaza. "Era un giornalista un padre e un attivista. Un uomo senza il quale noi non sapremmo davvero cosa succedeva a Gaza e cosa sta succedendo ancora. Per lui Gaza - ha ricordato Foglietta - era un luogo che non voleva abbandonare perché era la sua casa. Così come voi non volete allontanarvi da Spin Time, nonostante vi propongano un altrove. Ma perché uno dovrebbe andarsene altrove se ha casa qui? Se permettiamo il tramonto di questo sogno chiamato Spin Time saremo responsabili di questa distruzione. Io questo, come artista e come cittadina, non posso permetterlo", ha spiegato.