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Ketticè diretto da Giovanni Tortorici in concorso al Locarno Film Festival

È stato presentato oggi in anteprima, nel Concorso Internazionale del 79esimo Locarno Film Festival, “Ketticè”, il nuovo film di Giovanni Tortorici con Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa e la partecipazione speciale di Monica Bellucci. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 3 settembre, con anteprime in Sicilia dal 27 agosto, distribuita da PiperFilm.

Ambientato nella Palermo del 2012, il film racconta Giulio, sedicenne diviso tra scuola, motorini, primi amori, Facebook e serate con gli amici. Il rapporto con i genitori è segnato dall’incomunicabilità, fino all’incontro con Ketty, ragazza imprevedibile e libera dai condizionamenti. Il loro legame diventa un rifugio dal mondo degli adulti e il centro di un anno intenso, segnato dalla ricerca della propria identità.

Dopo “Diciannove”, Tortorici torna così a esplorare l’adolescenza, raccontando il divario generazionale, il peso dei social, il bisogno di appartenenza e le contraddizioni di una generazione in cerca di un proprio spazio.