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Ebola in Congo, Oms: "Quasi 2000 morti e 4000 persone contagiate"

Mohamed Yakub Janabi: "Non disponiamo né di un vaccino autorizzato né di terapie".

Nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) sono stati registrati 4.294 casi confermati di Ebola e 1.960 decessi, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Comunicazione e dei Media, con dati all’8 agosto. Sono 722 le persone attualmente in isolamento o ricoverate in ospedale, mentre 849 sono guarite dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di mortalità è del 45,6%, quello di tracciamento dei contatti dell’84,6%.

L’epidemia ha colpito cinque province: Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu e Tshopo. La trasmissione rimane attiva in Ituri, Nord-Kivu e Haut-Uélé. L’Ituri continua a essere l’epicentro. Nel Sud-Kivu sono trascorsi 73 giorni senza nuovi casi confermati.

È invece rientrato l’allarme per un’imbarcazione fluviale diretta a Kinshasa, messa in quarantena dopo la morte di una persona che aveva viaggiato a bordo e presentava febbre, diarrea e vomito. Il battello, fermato a circa 65 chilometri dalla capitale, è stato rilasciato il 9 agosto con tutti i passeggeri: i controlli effettuati a bordo non hanno rilevato casi di Ebola. Le indagini hanno inoltre stabilito che l’imbarcazione non proveniva da Kisangani, come indicato inizialmente.

Dopo l’episodio, sarà istituito un sistema permanente di monitoraggio delle imbarcazioni a monte della capitale.