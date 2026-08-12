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Aia, Orsato: “L’arbitro torni al centro delle decisioni”

Riportare l’arbitro al centro della partita e limitare il Var ai casi di «chiaro ed evidente errore». È la linea indicata da Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione nazionale di Serie A e B, alla vigilia della stagione. «Il Var è un supporto eccezionale, ma vogliamo che l’arbitro resti la figura centrale, prenda le decisioni e il Var intervenga quando deve», ha spiegato al termine del raduno di Cascia.

Orsato, che preferisce definirsi «allenatore» degli arbitri più che designatore, punta anche a rafforzare il rapporto con i capitani e a contrastare gli accerchiamenti in campo: «In Serie A restano tali, nei campetti di periferia possono trasformarsi in violenza».

Nessun nuovo codice, invece, per disciplinare i rapporti esterni degli arbitri. Sul fronte etico la linea sarà però rigida. Il direttore tecnico dell’Aia Domenico Messina ha avvertito: «Se qualcuno sbaglia pagherà pesantemente». Più tolleranza sugli errori tecnici, ha aggiunto, ma «nessuna» su comportamento, trasparenza ed etica.