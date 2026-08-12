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Maxi afflusso di meduse, bloccati i reattori della principale centrale nucleare francese

Un massiccio afflusso di meduse nelle stazioni di pompaggio dell’acqua di mare ha costretto EDF a dimezzare la potenza della centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia, la più grande dell’Europa occidentale. Tre dei sei reattori sono stati fermati, mentre la potenza di un quarto è stata ridotta del 50 per cento. Un altro reattore è già spento per manutenzione e soltanto il numero 6 funziona a pieno regime. EDF assicura che non ci sono conseguenze per la sicurezza degli impianti, del personale o dell’ambiente. Nei giorni scorsi i pescatori della zona hanno recuperato 26 tonnellate di meduse nel tentativo di impedirne l’arrivo alle pompe. Lo stesso problema aveva già provocato lo stop di alcuni reattori un anno fa.