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India, salgono a 100 i morti nelle inondazioni nel nord-est del Paese

In Assam, nel nord-est dell’India, resta critica la situazione delle alluvioni. Il bilancio è salito a 100 vittime dopo altri due decessi nelle ultime 24 ore. Oltre 137mila persone in sette distretti sono ancora colpite, 456 villaggi risultano allagati e quasi 12mila ettari di coltivazioni sono stati danneggiati. Le autorità hanno attivato 125 centri di accoglienza e distribuzione degli aiuti, mentre diversi fiumi continuano a superare la soglia di pericolo. Golaghat è il distretto più colpito, con quasi 70mila persone coinvolte. Stando a quanto riporta il Guardian, diversi fiumi dell’Assam continuano a scorrere al di sopra della soglia di pericolo, facendo temere nuove inondazioni.

Il fiume Dhansiri, nelle località di Golaghat e Numaligarh, e il fiume Kushiyara, a Sribhumi, hanno superato il livello di allerta. Le autorità hanno invitato la popolazione, in particolare nelle zone lungo il Dhansiri, a tenersi lontana dal fiume mentre il livello dell’acqua continua a salire. Con centinaia di villaggi ancora sommersi e migliaia di residenti dipendenti dagli aiuti, la situazione resta grave in tutti i distretti interessati.