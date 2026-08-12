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M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

È scontro in Parlamento sul caso che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato alla Procura di Roma l’uso di alcune chat tra l’esponente di Fratelli d’Italia e un uomo indicato dal Movimento 5 Stelle come prestanome del clan Senese, nell’ambito dell’inchiesta su una società legata a un ristorante. La decisione ha provocato la dura reazione dei pentastellati, che chiedono un voto immediato dell’Aula. Alla Camera il capogruppo Riccardo Ricciardi ha accusato la maggioranza di aver esteso a tutto il governo la responsabilità politica della vicenda, mentre i deputati hanno esposto cartelli con la scritta “Fuori le chat”. Proteste anche al Senato, dove alcuni parlamentari del M5S hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidenza a sospendere la seduta. Il leader Giuseppe Conte ha parlato di uno “scudo” posto a protezione di Delmastro e ha accusato il centrodestra di ostacolare il lavoro dei magistrati. Il Movimento annuncia battaglia in Aula e pretende che il caso venga discusso già domani. La maggioranza, nella relazione approvata in Giunta, ha invece richiamato la tutela dell’indipendenza del parlamentare nell’esercizio dell’attività politica.