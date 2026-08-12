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Terremoto in Colombia, il presidente: "La priorità è salvare le persone sotto le macerie"

Almeno 132 persone sono morte e 570 sono rimaste ferite dopo il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia. I dati sono stati diffusi dall’Associazione colombiana delle città capoluogo, che ha riferito anche del coordinamento avviato con il presidente della Repubblica per organizzare la risposta all’emergenza. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, concentra 60 delle vittime.

Il presidente della Colombia, Abelardo De La Espriella, ha affermato di essere "in prima linea nella gestione della situazione" causata dal sisma.

In un messaggio su X, il presidente ha scritto: "Di fronte all'emergenza, lo Stato risponde: uniti, coordinati e in azione per proteggere la vita dei colombiani". "Mi addolora profondamente cio' che stanno vivendo le famiglie e le regioni colpite. La Colombia è unita e ce la faremo insieme", ha dichiarato.

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