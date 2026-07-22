Video
Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

«Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Poi esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della presentazione delle bodycam di Fs security, a una domanda sull'odio preventivo verso le forze dell'ordine di cui hanno parlato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini, in relazione alla morte di Abderrahim Fakir. «Non abbiamo timore di nulla», ha fatto sapere, aggiungendo che «tutti gli episodi che sono successi sono ampiamente documentati». 

Chi si stringe intorno alla sua famiglia ribadisce la necessità di «accertare tutte le responsabilità delle persone coinvolte, evitando di scaricarle sui soli sanitari». Ad agire e a salire sul corpo di Fakir per contenerlo sono stati i due agenti della polizia di Stato, difesi dall’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei militari condannati per l’omicidio Aldrovandi e di Gilberto Cavallini nel processo sulla strage di Bologna. Per pagare le spese legali è partita una raccolta fondi (mercoledì nelle prime ore del pomeriggio erano già stati raccolti 30mila euro) organizzata da alcuni poliziotti: adesso si apprende che i due agenti, che i pm hanno scudato iscrivendoli nel registro delle annotazioni preliminari, una volta giunti in via Italo Svevo avrebbero atteso una trentina di minuti prima di intervenire ed effettuare la manovra di contenimento.

Uno di loro avrebbe acceso la body cam privata per poi spegnerla una ventina di minuti dopo la morte di Fakir, di cui il sindacato di polizia Coisp nei giorni scorsi ha reso noti i precedenti penali. «Motivo per cui – dice Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Fakir – denunceremo il Coisp per diffamazione e rivelazione di segreto». Intanto è a sua volta l’Ordine degli avvocati del Marocco a presentare una denuncia alla procura di Bologna per la morte di Fakir. Ciò che si chiede all’Italia è di «avviare un’indagine indipendente, imparziale e approfondita». Un’indagine che, per lo scudo applicato e previsto dal decreto Sicurezza, dovrà concludersi in 120 giorni massimo.

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

 
 

Mondo

Mondo

Violento incendio nel sud-est della Francia: oltre 12mila persone evacuate

Mondo

Inondazioni nel sud del Brasile, isolate alcune comunità

Mondo

Stati Uniti, Trump alla base di Dover per rendere omaggio i caduti in Iran

Mondo

Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito

Mondo

Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Mondo

Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

Mondo

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali

Mondo

La festa nelle piazze spagnola per la vittoria dei Mondiali 2026

Mondo

Iran, Centcom: “Colpiti infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei”

Mondo

Trump si scaglia contro Nbc e Abc e minaccia di revocare le loro licenze

Mondo

Incendio in Spagna: bruciati oltre 12.000 ettari

 
 

Fatti

Fatti

Fine vita, l'ultimo appello al Parlamento di Laura Santi

Fatti

Fakir, la nipote: "Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo"

Fatti

Scontri a Bologna tra manifestanti e agenti nella piazza per Fakir

Fatti

La nipote di Fakir: "Mio zio non era un numero, era una persona"

Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Fatti

L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Fatti

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Fatti

Condannato per stupro e lesioni: «Nel processo si è cercato di togliere credibilità alla donna»

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Fatti

Il Papa agli Usa: “Immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

Fatti

Il Papa da Lampedusa: “L'Europa chiamata a responsabilità epocale”

Fatti

Attentato contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti. Contestato il metodo mafioso

 
 