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Salvini: "Chiederemo contributo alle banche, un 5% sugli utili per i prossimi tre anni"

"Io del governo Sanchez non condivido nulla, tranne l'intervento economico che hanno fatto sulle banche spagnole. Fatti i dovuti parametri, in Spagna hanno una tassazione, un prelievo tra il 5, il 6, il 7%. Io ho visto le due semestrali delle due più grandi banche italiane, che hanno fatto utili per quasi 12 miliardi nel primo semestre. Facciamo che interveniamo sulle prime dieci banche italiane, non su centinaia di piccole banche locali. Noi come Lega lo chiederemo, e son convinto che l'intera maggioranza ci accompagnerà, un contributo triennale alle prime dieci banche italiane, su un utile di 30 miliardi, se ti accontenti di un 5 per cento all'anno. Ricordo a chi esprime dei dubbi che una parte di questi utili deriva, da garanzie dello Stato e quindi dei cittadini, dai costi a carico dei cittadini, dalla differenza fra interessi attivi e interessi passivi. Diciamo che in quella differenza fra quello che la banca dà e quello che la banca chiede, uno spazio per chiedere un contributo c'è. E poi su come utilizzarli, con due miliardi ci fai parecchio. Io sono sempre stato eletto negli anni sia a Bruxelles che a Milano con le preferenze. E quindi se i cittadini possono dare un ulteriore valore aggiunto e possibilità di scelta, oltre che al partito, al candidato e al partito, va bene, chi lavora di più viene premiato. Quindi mi sembra che l'equilibrio sia stato trovato e settembre non penso avremo problemi". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini a margine della visita al cantiere Pigneto a Roma.

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