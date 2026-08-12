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Caldo record, in Inghilterra la siccità si vede dal satellite

Il Met Office ha emesso una rara allerta arancione per caldo estremo per Londra e alcune zone del Sud-Est, delle East Midlands, dell'Inghilterra orientale, delle West Midlands e del South Yorkshire dalle 9:00 a mezzanotte di giovedì, con temperature che raggiungeranno i 37°C o i 38°C in alcune località.

Il capo meteorologo del Met Office, Chris Bulmer, ha dichiarato: "Sebbene il picco di calore sarà di durata inferiore rispetto alle recenti ondate di calore, le temperature che giovedì raggiungeranno ampiamente i 35°C potrebbero avere un impatto su alcune zone, motivo per cui è stata emessa un'allerta dal Met Office".

L'alta pressione sta diventando dominante e le temperature aumenteranno di giorno in giorno. I venti da sud e sud-est alimenteranno le condizioni di caldo sull'Europa, contribuendo a questo ulteriore notevole aumento di temperatura in quella che finora è stata un'estate calda e secca per molti nel sud del Regno Unito".