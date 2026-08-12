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Salvini: "Non prendiamo lezioni da Berlino o Madrid, sistemassero loro problemi"

"Noi innanzitutto invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi tedesche, delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi, quindi prima di rimandarci indietro anche una sola persona tolgano la bandiera tedesca a queste ONG che sostanzialmente fanno trasporto di esseri umani dal Nord Africa all'Italia. Fatto questo riparleremo di tutto, lo stesso vale per la Spagna, è chiaro che se prima regolarizzi mezzo milione immigrati irregolari e poi in un fine settimana te ne arrivano 7.000, ce ne sono ancora 4-5.000 nascosti, tra cui anche infiltrazioni terroristiche potenziali a rischio, lezioni da Madrid o da Berlino, noi non ne prendiamo, prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo del resto. Del governo Sanchez non condivido nulla tranne l'intervento economico che hanno fatto su sulle banche spagnole. Io ritengo che un'Unione Europea seria, una Commissione seria metterebbe in discussione questi accordi se ci fossero provate complicità nel traffico di esseri umani, io vi domando cosa accadrebbe se una nave con bandiera italiana facesse la spola a fare al nordafrica il porto di Amburgo, io penso che qualcuno avrebbe qualcosa da dire. Non posso dare dei miliardi a chi in cambio non solo non riammette i clandestini ma potenzialmente organizza questo traffico, quindi spero che a Bruxelles ci sia gente che anche l'11 d'agosto è in ufficio, noi siamo qua al Pigneto, spero che anche a Bruxelles ci sia qualcuno in ufficio". Lo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della visita al cantiere dello snodo ferroviario del Pigneto.

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