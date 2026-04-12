Video
Mondo

Affluenza record alle elezioni parlamentari in Ungheria

Le elezioni politiche in corso in Ungheria si apprestano a passare alla storia per un'affluenza record. Alle 17:00, secondo i media locali, ha gia' votato il 74% degli aventi diritto, una percentuale che non supera solo l'affluenza alla stessa ora in occasione del voto del 2022, pari al 62%, ma anche quella totale della precedente consultazione, che a fine giornata fu del 69,5%. I seggi chiuderanno alle 19:00. Nel 1990,quando si svolsero le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro di Berlino, l'affluenza fu del 65,1%.

SEGUI LA DIRETTA

Italia

Italia

Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

Italia

Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"

Italia

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto, governiamo per cinque anni"

Italia

Caro Carburanti, Giorgetti: "Taglio accise sino al 1 maggio"

Italia

Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella

Italia

Nella marea No Kings a Roma: «Siamo la generazione Gaza»

Italia

Salis: "Dagli agenti domande sulla manifestazione e nessun verbale"

Italia

Santanchè, Conte: "Ci sono voluti tre anni e un referendum per farla dimettere"

Italia

Famiglia nel bosco, La Russa: "Mia moral suasion, cadano le rigidita' di tutti"

Italia

Nordio: "Bartolozzi ha svolto le sue funzioni con dignità e onore"

Italia

Nordio: "La frase sul Csm para-mafioso è il mio più grande rammarico"

Italia

Referendum, il centrosinistra festeggia unito in piazza a Roma

 
 

Mondo

Mondo

Negoziati con l'Iran, Vance lascia il Pakistan: "Accordo non raggiunto"

Mondo

Elezioni in Ungheria, Orbán e Magyar votano a Budapest

Mondo

L'incontro tra Vance e Sharif prima dei colloqui Usa Iran

Mondo

Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua pasquale

Mondo

Trump: "Lo stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto"

Mondo

L'arrivo di Macron in Vaticano per l'incontro con il Papa

Mondo

Artemis II, le immagini del lato oscuro della Luna

Mondo

Libano, ondata di raid israeliani su Beirut

Mondo

Missione Artemis, l'entusiasmo degli astronauti a bordo della Orion

Mondo

Meloni in Arabia Saudita per una visita a sorpresa

Mondo

Artemis II verso la Luna, il saluto all'equipaggio in orbita

Mondo

Trump: "Colpiremo duramente l'Iran, lo riporteremo all'eta' della pietra"

 
 

Fatti

Fatti

Il Papa: "In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile"

Fatti

In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Fatti

In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

Fatti

"Non dimenticare un solo nome": a Roma la marcia silenziosa per i bambini di Gaza

Fatti

Brignone: "Non pensavo di riuscire a tornare, ma ora penso alla salute"

Fatti

Rogoredo, difesa Mansouri: "Il teste ha ribadito che Cinturrino lo colpì col martello"

Fatti

Missione compiuta per Artemis II: astronauti rientrati sulla Terra

Fatti

Gioacchino Amico, il boss ideologo: attacchi al reddito di cittadinanza, lezioni sulla criminalità e il rapporto con Fidanza

Fatti

Migranti, naufragio in area Sar Libica: 32 superstiti e 80 dispersi

Fatti

Sea Watch, 44 profughi sbarcati a Lampedusa

Fatti

Crisi azzurra, Gravina si dimette da presidente della Figc

Fatti

Maltempo in Abruzzo, hotel isolato per una notte a Passolanciano

 
 