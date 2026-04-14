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Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distrutto

Prima del cessate il fuoco, l'idf ha colpito il passaggio di Qasmiyeh che porta al sud del paese. Ora migliaia di libanesi tentano di fare ritorno nelle loro case ma le difficoltà sono sempre maggiori. Nonostante la tregua, un attacco israeliano compiuto con un drone nella zona di Kounine, nel sud del Libano, ha colpito un'auto e una moto, uccidendo una persona e ferendone tre, tra cui un cittadino siriano. Lo ha riferito il ministero della Salute di Beirut. Si è trattato del primo attacco aereo e della prima vittima segnalati da quando, nella notte, è entrata in vigore la tregua di dieci giorni tra Israele e Hezbollah.