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Il Papa: «È possibile vivere in pace, continuo a testimoniarlo»

Papa Leone XIV ai giornalisti al suo arrivo a Yaoundé ha affermato: «Serve il rispetto di tutti per tutti». Nel suo discorso nella Cattedrale di San Giuseppe nella città di Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, la sua ultima tappa di un tour africano storico in quattro nazioni, ha usato parole ferme: «Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri interessi militari, economici e politici, trascinando ciò che è sacro nell'oscurità e nella sporcizia».

«Il mondo», ha continuato Leone XIV, «è devastato da una manciata di tiranni, eppure è tenuto insieme da una moltitudine di fratelli e sorelle solidali». Trump ha sferrato un nuovo attacco nei commenti ai giornalisti, affermando che il papa può dire ciò che vuole sulle questioni internazionali, ma deve comprendere le realtà di un «mondo crudele».

Intervenendo in seguito, il presidente Usa ha assunto un tono più conciliante rispetto ai giorni scorsi, ma ha comunque cercato di dare una lezione al papa sulla guerra in Iran. «Il Papa deve capire che l'Iran ha ucciso più di 42mila persone negli ultimi mesi», ha detto. «Erano manifestanti completamente disarmati. Il Papa deve capirlo. Questo è il mondo reale, è un mondo crudele», ha aggiunto negando poi di essere «in conflitto» con il Pontefice, affermando di non avere «nulla contro» di lui.

All'uscita dalla cattedrale, Leone ha liberato delle colombe bianche, simbolo di pace in una regione di questo paese dell'Africa centrale che egli ha definito «una terra insanguinata ma fertile, che è stata maltrattata». All'aeroporto di Bamenda - ristrutturato per la sua visita dopo essere stato chiuso dal 2019 a causa dell'insurrezione - Leone ha condannato durante una messa lo sfruttamento in corso dell'Africa.

Ha criticato «coloro che, in nome del profitto, continuano a mettere le mani sul continente africano per sfruttarlo e saccheggiarlo». All'arrivo nel paese mercoledì, il papa aveva esortato i leader camerunesi a fare un esame di «coscienza» e ad affrontare la corruzione e le violazioni dei diritti, in un discorso insolitamente incisivo tenuto al palazzo presidenziale alla presenza del presidente di lunga data Paul Biya. Dopo la visita a Bamenda, venerdì papa Leone celebrerà una messa in uno stadio della capitale economica Douala, prima di lasciare il Camerun sabato per l'Angola. Si recherà poi in Guinea Equatoriale.