Video
Mondo

Il Papa: «È possibile vivere in pace, continuo a testimoniarlo»

Papa Leone XIV ai giornalisti al suo arrivo a Yaoundé ha affermato: «Serve il rispetto di tutti per tutti». Nel suo discorso nella Cattedrale di San Giuseppe nella città di Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, la sua ultima tappa di un tour africano storico in quattro nazioni, ha usato parole ferme: «Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri interessi militari, economici e politici, trascinando ciò che è sacro nell'oscurità e nella sporcizia».

«Il mondo», ha continuato Leone XIV, «è devastato da una manciata di tiranni, eppure è tenuto insieme da una moltitudine di fratelli e sorelle solidali». Trump ha sferrato un nuovo attacco nei commenti ai giornalisti, affermando che il papa può dire ciò che vuole sulle questioni internazionali, ma deve comprendere le realtà di un «mondo crudele».

Intervenendo in seguito, il presidente Usa ha assunto un tono più conciliante rispetto ai giorni scorsi, ma ha comunque cercato di dare una lezione al papa sulla guerra in Iran. «Il Papa deve capire che l'Iran ha ucciso più di 42mila persone negli ultimi mesi», ha detto. «Erano manifestanti completamente disarmati. Il Papa deve capirlo. Questo è il mondo reale, è un mondo crudele», ha aggiunto negando poi di essere «in conflitto» con il Pontefice, affermando di non avere «nulla contro» di lui.

All'uscita dalla cattedrale, Leone ha liberato delle colombe bianche, simbolo di pace in una regione di questo paese dell'Africa centrale che egli ha definito «una terra insanguinata ma fertile, che è stata maltrattata». All'aeroporto di Bamenda - ristrutturato per la sua visita dopo essere stato chiuso dal 2019 a causa dell'insurrezione - Leone ha condannato durante una messa lo sfruttamento in corso dell'Africa.

Ha criticato «coloro che, in nome del profitto, continuano a mettere le mani sul continente africano per sfruttarlo e saccheggiarlo». All'arrivo nel paese mercoledì, il papa aveva esortato i leader camerunesi a fare un esame di «coscienza» e ad affrontare la corruzione e le violazioni dei diritti, in un discorso insolitamente incisivo tenuto al palazzo presidenziale alla presenza del presidente di lunga data Paul Biya. Dopo la visita a Bamenda, venerdì papa Leone celebrerà una messa in uno stadio della capitale economica Douala, prima di lasciare il Camerun sabato per l'Angola. Si recherà poi in Guinea Equatoriale. 

Italia

Italia

Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

Italia

Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

Italia

Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"

Italia

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto, governiamo per cinque anni"

Italia

Caro Carburanti, Giorgetti: "Taglio accise sino al 1 maggio"

Italia

Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella

Italia

Nella marea No Kings a Roma: «Siamo la generazione Gaza»

Italia

Salis: "Dagli agenti domande sulla manifestazione e nessun verbale"

Italia

Santanchè, Conte: "Ci sono voluti tre anni e un referendum per farla dimettere"

Italia

Famiglia nel bosco, La Russa: "Mia moral suasion, cadano le rigidita' di tutti"

Italia

Nordio: "Bartolozzi ha svolto le sue funzioni con dignità e onore"

Italia

Nordio: "La frase sul Csm para-mafioso è il mio più grande rammarico"

 
 

Mondo

Mondo

New York, Mamdani annuncia la tassa sulla seconda casa per i super ricchi

Mondo

Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distrutto

Mondo

Gli sfollati libanesi che tornano nel sud del Paese dopo il cessate il fuoco

Mondo

Orbán: "Risultato delle elezioni chiaro e doloroso"

Mondo

Trump: "Non sono fan di papa Leone, non crede nella lotta alla criminalità"

Mondo

Ungheria, la folla esulta per Magyar, ride e si abbraccia a Budapest

Mondo

Affluenza record alle elezioni parlamentari in Ungheria

Mondo

Negoziati con l'Iran, Vance lascia il Pakistan: "Accordo non raggiunto"

Mondo

Elezioni in Ungheria, Orbán e Magyar votano a Budapest

Mondo

L'incontro tra Vance e Sharif prima dei colloqui Usa Iran

Mondo

Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua pasquale

Mondo

Trump: "Lo stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto"

 
 

Fatti

Fatti

Il Papa: "In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile"

Fatti

In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Fatti

In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

Fatti

"Non dimenticare un solo nome": a Roma la marcia silenziosa per i bambini di Gaza

Fatti

Brignone: "Non pensavo di riuscire a tornare, ma ora penso alla salute"

Fatti

Rogoredo, difesa Mansouri: "Il teste ha ribadito che Cinturrino lo colpì col martello"

Fatti

Missione compiuta per Artemis II: astronauti rientrati sulla Terra

Fatti

Gioacchino Amico, il boss ideologo: attacchi al reddito di cittadinanza, lezioni sulla criminalità e il rapporto con Fidanza

Fatti

Migranti, naufragio in area Sar Libica: 32 superstiti e 80 dispersi

Fatti

Sea Watch, 44 profughi sbarcati a Lampedusa

Fatti

Crisi azzurra, Gravina si dimette da presidente della Figc

Fatti

Maltempo in Abruzzo, hotel isolato per una notte a Passolanciano

 
 