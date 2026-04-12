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Ungheria, la folla esulta per Magyar, ride e si abbraccia a Budapest

Il partito di opposizione ungherese Tisza, guidato da Péter Magyar, ha vinto le elezioni, ponendo fine ai 16 anni di dominio di Viktor Orbán, con un risultato che rischia di scuotere la Casa Bianca e di ridefinire i rapporti del Paese con l'UE. Lo scrive The Guardian. Meno di tre ore dopo la chiusura delle urne domenica, Orbán ha ammesso la sconfitta dopo quello che ha definito un risultato elettorale «doloroso ma inequivocabile». «Mi sono congratulato con il partito vincitore», ha detto il populista di destra ai suoi sostenitori a Budapest. «Continueremo a servire la nazione ungherese e la nostra patria anche dall'opposizione».

Con il 98,74% dei voti scrutinati, il partito Tisza di Magyar avrebbe conquistato 138 dei 199 seggi del parlamento nazionale, ottenendo una maggioranza qualificata in grado di modificare la costituzione e le leggi fondamentali, il che suggerisce che potrebbe essere in grado di revocare alcuni dei cambiamenti apportati da Orbán e Fidesz e, potenzialmente, sbloccare i fondi dell'Ue. Fidesz ha ottenuto 55 seggi, mentre il partito di estrema destra Mi Hazánk ne ha conquistati sei. Magyar, che si è impegnato a ricucire i rapporti tesi tra l'Ungheria e l'UE, a reprimere la corruzione e a convogliare fondi verso i servizi pubblici a lungo trascurati, ha affermato che gli elettori di Tisza hanno riscritto la storia ungherese.

Le elezioni sono state seguite con grande attenzione in tutto il mondo come banco di prova della resilienza del movimento Maga e dell'estrema destra globale, molti dei quali hanno a lungo guardato a Orbán come fonte di ispirazione e hanno cercato di seguire il suo modello. Pochi giorni prima delle elezioni, JD Vance si era recato a Budapest, e il vicepresidente degli Stati Uniti aveva dichiarato di essere venuto per «aiutare» Orbán. Anche Donald Trump aveva ripetutamente espresso il proprio sostegno a Orbán, da ultimo venerdì, quando ha promesso di portare la «potenza economica» degli Stati Uniti nel Paese se Orbán fosse stato rieletto. Il democratico statunitense Hakeem Jeffries, leader della minoranza alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha affermato che i risultati delle elezioni ungheresi non promettono nulla di buono per l'amministrazione Trump. "L'autoritario di estrema destra Viktor Orbán ha perso le elezioni", ha scritto sui social media. "I servili di Trump e gli estremisti Maga al Congresso sono i prossimi a novembre. L'inverno sta arrivando".

I leader di tutta l'Europa hanno salutato il risultato, con Keir Starmer che lo ha descritto sui social media come un «momento storico, non solo per l'Ungheria, ma per la democrazia europea». Nelle ultime settimane, il rapporto conflittuale tra il governo di Orbán e l'UE aveva toccato nuovi minimi, dopo che Orbán aveva posto il veto su ulteriori sanzioni dell'UE contro la Russia, nonché su un prestito aggiuntivo di 90 miliardi di euro (78 miliardi di sterline) per l'Ucraina. Le tensioni tra Budapest e Bruxelles erano da allora degenerate, a seguito delle accuse secondo cui il governo di Orbán avrebbe condiviso informazioni riservate dell'UE con Mosca. La notizia del cambio di governo ha suscitato una valanga di reazioni in tutta l'UE. «Il cuore dell'Europa batte più forte in Ungheria stasera», ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. «Un paese riprende il suo percorso europeo. L'Unione diventa più forte».

Donald Tusk, primo ministro polacco, ha dato il benvenuto a Magyar con una frecciatina a Orbán. «Di nuovo insieme! Gloriosa vittoria, cari amici!», ha postato sui social media, aggiungendo in ungherese: «Russi, tornate a casa!». Emmanuel Macron, presidente francese, ha dichiarato di aver parlato con Magyar per congratularsi con lui, mentre il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha affermato di «non vedere l'ora» di lavorare con Magyar. Dall'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha affermato che il Paese è pronto a portare avanti la cooperazione con l'Ungheria, anche se Magyar ha dichiarato che continuerà l'opposizione di Orbán all'invio di armi al Paese e all'accelerazione dell'ingresso nell'UE per Kiev.

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