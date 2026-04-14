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New York, Mamdani annuncia la tassa sulla seconda casa per i super ricchi

"Quando mi sono candidato a sindaco, ho detto che avrei tassato i ricchi. Beh, oggi stiamo tassando i ricchi. Sono entusiasta di annunciare che abbiamo ottenuto una tassa sulle pied-à-terre, la prima nella storia di New York. Si tratta di una quota annuale sulle proprietà di lusso dal valore superiore ai 5 milioni di dollari, i cui proprietari non vivono a tempo pieno in città", così il sindaco di New York Zohran Mamdani in un video pubblicato sui suoi canali social. Immediata la reazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Purtroppo, il sindaco Mamdani sta distruggendo New York. Non ha alcuna possibilita'! Gli Stati Uniti d'America non dovrebbero contribuire al suo fallimento. Andra' solo peggiorando. Le politiche di tasse, tasse, tasse sono davvero sbagliate", ha scritto il tycoon sul suo social Truth Social.