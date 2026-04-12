Video

Mondo

Trump: "Non sono fan di papa Leone, non crede nella lotta alla criminalità"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto parole "di fuoco" per papa Leone XIV ieri in tarda serata, in un insolito e diretto attacco al leader della Chiesa cattolica, che ha scatenato immediate reazioni di condanna da parte dei credenti e delle isituzioni eccelesiastiche. In quella che a tutti è sembrata una risposta alle crescenti critiche del pontefice al conflitto lanciato congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e alle politiche migratorie molto rigide dell'amministrazione Trump, Il presidente americano ha definito Leone XIV "terribile".

I cattolici sui social media hanno reagito criticando Trump per aver attaccato il leader della Chiesa. E l'arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, si è detto rattristato dalle dichiarazioni di Trump. "Papa Leone non è il suo rivale; né il Papa è un politico. È il Vicario di Cristo che parla dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime", ha dichiarato in una nota ufficiale. Robert Francis Prevost, originario di Chicago, è il primo papa statunitense. Trump ha sostentuo che è stato eletto proprio perchè americano, anzi proprio perchè alla Csaa Bianca è tornato lui: "Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa incredibile. Non figurava in nessuna lista degli eleggibili ed è stato scelto esclusivamente perché americano, perchè si riteneva che fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano", ha affermato.

Conosciuto per la sua cautela nel linguaggio, nelle ultime settimane è diventato un critico esplicito del conflitto in Iran e ha denunciato la "follia della guerra" in un appello per la pace sabato. Lo scorso anno ha messo in dubbio che le politiche migratorie molto dure dell'amministrazione Trump fossero coerenti con l'insegnamento pro-vita della Chiesa. "Chi dice: 'Sono contro l'aborto ma sono d'accordo con il trattamento disumano degli immigrati negli Stati Uniti', non so se sia davvero pro-vita", aveva affermato il pontefice a settembre.

LEGGI L'ARTICOLO