Video

Mondo

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Prima la Francia e ora la Spagna. Entrambi i paesi hanno deciso di introdurre dei limiti sull'uso dei social ai minori. Ad annunciarlo è stato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, durante il suo intervento al World Government Summit di Dubai. Nello specifico, Madrid porterà avanti un pacchetto di cinque misure legislative e regolamentari per - spiega il premier - garantire "un ambiente digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali".

"La Spagna - aggiunge Sanchez - vieterà l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Le piattaforme saranno tenute a implementare sistemi efficaci di verifica dell'età, non semplici caselle di controllo, ma barriere reali e funzionanti. I social media sono diventati uno stato fallito, un luogo in cui le leggi vengono ignorate, dove i crimini sono tollerati, dove la disinformazione è più preziosa della verità e dove metà degli utenti subisce attacchi d'odio". Per far rispettare l'obbligo, Madrid chiederà alle società di implementare rigorosi metodi di verifica dell'età. Il primo paese europeo ad aver adottato una misura simile è stata la Francia, che ha annunciato il divieto dell'uso dei social ai minori di 15 anni.