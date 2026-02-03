Video

Mondo

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha annunciato che circa 45 pazienti e 90 accompagnatori si si stanno spostando a bordo di veicoli verso il valico di Rafah per essere trasferiti in Egitto e ricevere cure mediche urgenti. Per il secondo giorno di fila il valico di Rafah è rimasto aperto per il transito di persone, dopo che era rimasto chiuso per circa 18 mesi. Al momento le autorità israeliane non permettono il transito di merci e beni alimentari, nonostante nella Striscia di Gaza è ancora in corso la crisi umanitaria. Tuttavia, le evacuazioni sanitarie procedono con il contagocce. Si stima che a Gaza ci siano circa 22mila persone fra feriti e malati che abbiano urgente bisogno di cure. In Egitto sono stati mobilitati 150 ospedali per accogliere i pazienti palestinesi. Le autorità fanno sapere anche che 12 persone hanno fatto ritorno nella Striscia, in totale erano 50 quelle autorizzate da Israele al rientro.