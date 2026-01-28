Video

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

"Neonazisti e neofascisti non sono benvenuti nelle aule del Parlamento. Abbiamo fatto rispettare la Costituzione", dice Nicola Fratoianni che, insieme ad parlamentari di opposizione, ha presidiato gli ingressi della Camera per verificare che i partecipanti alla conferenza sulla remigrazione, tra i quali esponenti di Casapound, non entrassero a Montecitorio. "Questa è la casa della democrazia, la casa di Giacomo Matteotti, Umberto Terracini, Angela Gotelli, Teresa Mattei, Sandro Pertini, don Sturzo, sarebbe stato inammissibile se fascisti dichiarati fossero entrati in questa casa della democrazia oltraggiando la memoria delle nostre madri e dei nostri padri costituenti", gli fa eco Angelo Bonelli. I fatti di oggi, rimarca Bonelli, dovrebbero "portare una riflessione dentro una maggioranza che tollera che ci sia un partito come la Lega che consente di oltraggiare la memoria dei Costituenti. La maggioranza deve rispondere e rendere conto al paese di quello che stavano per consentire: a chi pensa che c'è questo tipo di antifascismo è mafia noi rispondiamo in maniera chiara e forte con il nostro disgusto, si devono vergognare". Anche Riccardo Ricciardi sottolinea: "Chi è nazista, chi è fascista qua non può entrare". Matteo Orfini, del Pd, spiega: "Abbiamo fermato dei fascisti che volevano profanare il tempio della democrazia, abbiamo fatto il nostro dovere".

