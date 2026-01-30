Video

Italia

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

L'incontro fissato nella sala stampa della Camera per il lancio della legge d'iniziativa popolare "Remigrazione e riconquista" promosso da diversi gruppi dell'estrema destra è saltato dopo che decine di membri delle opposizioni hanno occupato l'aula cantando "Bella ciao" e impugnando la Costituzione. I deputati si sono schierati in blocco contro l'evento sia per impedire l'accesso a gruppi neofascisti in parlamento, sia per il contenuto della proposta sulla remigrazione, considerata pericolosa e incostituzionale. Questa prevede di fatto la deportazione di tutti gli immigrati irregolari presenti in Italia e il rimpatrio volontario di chi risiede e lavora nel territorio da anni. A promuovere l'iniziativa gruppi di estrema destra fra cui Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. Fuori da Montecitorio il presidente del Comitato remigrazione e riconquista, nonché esponente di Casapound, Luca Marsella ha detto che «l'antifascismo è una mafia». Mentre Salvatore Ferrara della Rete dei patrioti ha consegnato un finto biglietto aereo al nostro collega Youssef Hassan Holgado, che ha ripreso la scena. Il deputato leghista, Domenico Furgiuele, che aveva prenoato la sala stampa, promette che ci riproverà insieme ad altri esponenti del Carroccio, di area Vannacci, che condividono l'idea della remigrazione - L'articolo