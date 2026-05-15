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Festival di Cannes, il cast di "Gentle Monster" sul red carpet

L'attrice francese Léa Seydoux nel thriller Gentle Monster di Marie Kreutzer è Lucy, raffinata pianista-cantante che lascia Monaco insieme al marito (Laurence Rupp) e al figlio piccolo per trasferirsi in una villa isolata nella campagna bavarese. Una mattina all'alba, la polizia fa però irruzione nella casa e sequestra computer, hard disk e telefoni del marito dove viene trovato materiale pedo pornografico. Il marito viene portato via e Lucy scopre, poco a poco, che l'uomo con cui vive potrebbe essere coinvolto in una rete di crimini digitali e manipolazione online molto più vasta di quanto immaginasse. Nel cast anche Catherine Deneuve nel ruolo della solida e ironica madre di Seydoux.

Sabato è stato il turno di Sheep in the Box, il film di Koreeda Hirokazu in concorso con Haruka Ayase, Daigo Yamamoto, Rimu Kuwaki: l'intelligenza artificiale in un androide bambino identico a un figlio perduto. A seguire El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, lungometraggio in concorso con Javier Bardem (a pochi giorni dalla notizia che Hollywood l'avrebbe messo in una sorta di lista nera, per il suo impegno a favore della Palestina, ndr), Victoria Luengo, Raúl Arévalo. È poi previsto alle 21.45 Paper Tiger di James Gray, in cui Adam Driver e Scarlett Johansson tornano insieme sul grande schermo. Francesco Zippel è invece a Cannes con Vittorio De Sica - La vita in scena in programma alle 18.30. Più che una celebrazione, il film è un viaggio nell'uomo, nell'artista e nella sorprendente modernità di uno sguardo la cui vitalità continua a illuminare il cinema e il nostro modo di guardare il mondo.

Sabato Julianne Moore ha preso parola nel talk "Women in Motion" di Kering in collaborazione con Variety. «Non mi piace quando qualcuno viene ucciso, non mi piacciono esplosioni e pistole. Non mi piacciono le isterie. Non mi piace tutto ciò che alza artificialmente la posta in gioco senza un vero sentimento sotto. Mi disturba, perché è solo rumore. Non so come interpretarlo. E non voglio nemmeno guardarlo», ha detto Moore. L'attrice premio Oscar ha poi aggiunto di non essere interessata a recitare in film che includono armi o esplosioni, soprattutto «in un momento in cui il mondo sta attraversando un periodo così difficile».

 

 

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