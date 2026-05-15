Video

Fatti

Il trailer di "El ser querido"

È stato presentato sabato 17 maggio a Cannes il film del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen El ser querido (The Beloved). Il 44enne, già regista di As Bestas e dell’acclamatissima serie tv Dieci capodanni, è per la prima volta in concorso al festival. Il film segue la storia di un regista, Esteban, interpretato da Javier Bardem, che rivede dopo 13 anni la figlia Emilia (Victoria Luengo ), attrice di scarso successo, ritrovata sul set del suo film a Fuerteventura, dove sta girando un film sul colonialismo spagnolo nel Sahara occidentale degli anni Trenta, Desierto. Quella che sembra un'occasione professionale si trasforma in un confronto emotivo inevitabile: sul set emergono segreti, rancori e ferite mai sanate, costringendo entrambi a fare i conti con un passato irrisolto e con il fragile legame che li unisce. Oltre a Bardem e Luengo ci sono nel cast Melina Matthews, Marina Fois, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia, Raul Prieto, Pablo Gomez-Pando, Raul Arevalo, Nuria Prims e Laura Birn.