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Decine di migliaia in piazza a Londra contro l'estrema destra

Sono mezzo milione, secondo gli organizzatori, le persone che stanno sfilando in centro a Londra contro l'ascesa dell'estrema destra. Lo riporta il Guardian condividendo immagini aeree di folle di persone che si manifestano, mentre per la polizia i partecipanti sarebbero circa 50mila. ''Stimiamo che a questa manifestazione stanno partecipando mezzo milione di persone, la più grande mai organizzata contro l'estrema destra. Questo ci dà la fiducia necessaria per continuare'', ha dichiarato Kevin Courtney, co-organizzatore della manifestazione e presidente della coalizione Together Alliance, rivolgendosi alla folla radunatasi a Whitehall. La vescova di Croydon, Rosemarie Mallett, durante una funzione religiosa prima della manifestazione si è detta solidale con "tutte le persone di buona volontà che cercano di costruire comunità diverse e inclusive" e che lei e altri cristiani sono "impegnati a costruire ponti anziché barriere ea vivere secondo il comandamento di Gesù di amare il prossimo". A dicembre l'attivista di destra Tommy Robinson ha riunito a Londra 100mila manifestanti con l'obiettivo di "unire il regno" e ha organizzato un concerto di canti natalizi che si proponeva di "riportare Cristo nel Natale". All'inizio di quest'anno vari vescovi della Chiesa d'Inghilterra hanno espresso il loro rifiuto all'"uso di simboli cristiani" da parte di persone che cercano di intimidire gli altri.