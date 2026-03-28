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Beirut sud devastata, residenti tra macerie e nuovi raid

Almeno 20 persone sono rimaste uccise e molte altre ferite in una serie di raid aerei israeliani nel Libano meridionale nella notte tra sabato e domenica. Lo hanno riferito il Ministero della Salute libanese e fonti locali. Il Centro operativo di emergenza del Ministero della Salute ha dichiarato che un raid aereo israeliano sul distretto di Nabatieh ha ucciso sette persone e ne ha ferite altre otto. Sette persone sono state uccise anche in un raid aereo sul villaggio di Henniyeh, mentre due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un altro attacco sul villaggio di Jouaiya. In precedenza, due persone erano morte quando un raid aereo aveva colpito un'abitazione nel villaggio di Ebba. Un altro attacco, che ha preso di mira un centro vicino all'ospedale di Bint Jbeil, nella città omonima, ha ucciso due paramedici dell'Autorità Sanitaria Islamica. Nel frattempo, Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi e droni contro diverse basi e siti militari israeliani lungo il confine tra Israele e Libano.

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