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A Presadiretta la "Guerra delle grucce" e il giro d'affari nascosto

Nella puntata di PresaDiretta Racconto criminale, in onda domenica 29 marzo alle 20.30 su Rai 3 e online su Raiplay, si parlerà della criminalità cinese a Prato. Il più grande distretto europeo del pronto moda nasconde infatti una rete di illegalità sistemica: contrabbando, evasione fiscale, lavoro nero e sfruttamento. Accanto a questa realtà si muove una criminalità organizzata che controlla logistica e mercati con violenza crescente. Sentenze definitive riconoscono l’esistenza di una vera e propria mafia cinese e il Procuratore capo Luca Tescaroli lancia l’allarme su una delinquenza in espansione, capace di penetrare le istituzioni e stringere alleanze con altre mafie. Tra le faide interne emerge anche la “guerra delle grucce”, un conflitto per il controllo di un business milionario legato agli appendiabiti e alla logistica nella filiera del pronto moda.