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The Drama

The Drama-Un segreto è per sempre è il nuovo film di Kristoffer Borgli. Una commedia dark che ha come protagonisti Zendaya e Robert Pattinson, in uscita nelle sale italiane l'1 aprile. Nel cast ci sono anche Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates, and Zoë Winters. Prodotto da A2A, parla di Emma e Charlie, una coppia felicemente fidanzata che nel pieno dei preparativi per il proprio matrimonio da favola viene a un certo punto messa in crisi da una rivelazione che sconvolge ogni equilibrio e che li costringe a chiedersi: conosci davvero chi ami?