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In migliaia negli Usa per il No Kings, cortei in diverse città

Da New York a Washington, decine di migliaia di persone hanno sfilato negli Stati Uniti e in Europa per protestare contro le guerre in corso e contro la linea politica del presidente Donald Trump. Il Minnesota è stato al centro dell'attenzione sabato per le proteste contro l'operato dell'Ice nel paese. Migliaia di manifestanti si sono radunati sul prato del Campidoglio del Minnesota e nelle strade circostanti a St. Paul. Alla manifestazione ha partecipato anche Bruce Springsteen, che ha cantato "Streets of Minneapolis" per onorare Alex Pretti e Renee Good uccisi a colpi d'arma da fuoco da agenti federali. "La vostra forza e il vostro impegno ci hanno detto che questa è ancora l'America", ha detto. "E questo incubo reazionario, e queste invasioni delle città americane, non saranno tollerate". Gli organizzatori hanno affermato che sono stati registrati più di 3.100 eventi, 500 in più rispetto a ottobre, in tutti i 50 stati. Manifestazioni si sono tenute anche nel Regno Unito e in Italia.

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