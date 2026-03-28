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Pizzaballa: "Abbiamo trovato un accordo con le autorità. Diamo a ciò che accade le giuste proporzioni"

"C'è stata un'incomprensione con la polizia domenica. Avevamo chiesto la possibilità di unirci alla liturgia all'interno del Santo Sepolcro, per salvaguardare il diritto fondamentale per cui il Vescovo di Gerusalemme potesse celebrare la Messa delle Palme. Dopo i contatti con le autorità, siamo arrivati a un accordo per cui le celebrazioni della Settimana Santa verranno celebrate a porte chiuse, con un ristretto numero di persone". Lo ha detto il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. "È anche l'occasione per ricordarci che la nostra situazione è molto complessa e complicata, ma c'è chi sta peggio di noi. Ci sono tante persone che stanno peggio di noi, in Libano, Siria e in altri posti del Medio Oriente, dove c'è una situazione di grande sofferenza e dolore. Quindi dobbiamo dare le giuste proporzioni a quanto avvenuto a Gerusalemme", ha aggiunto Pizzaballa in merito alla situazione dei cristiani in Libano e Siria (immagini di Sharon Nizza)

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