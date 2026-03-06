Video

Mondo

Trump: "Cuba è negli ultimi momenti della sua vita così come la conosciamo"

Dopo aver terminato le operazioni contro l'Iran la Casa Bianca volgerà la propria attenzione a Cuba: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso al vertice Shield of Americas. "Aspettiamo con ansia i grandi cambiamenti che presto arriveranno a Cuba. Il paese com'è adesso è un disastro, sta vivendo i suoi ultimi momenti. Avrà una nuova, meravigliosa vita", ha detto il tycoon. "Stanno negoziando con me e con Rubio e credo che con loro si riuscirà velocemente ad arrivare a un deal. Non hanno denaro, non hanno petrolio, c'è filosofia errata con un regime che si è comportato così ormai da tanto tempo", ha aggiunto ancora Trump, aggiungendo che "Cuba è un disastro".