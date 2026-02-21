Video
Italia

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

"Questa riforma costituzionale non migliora la giustizia per i cittadini, questo lo dice anche Nordio, non rende più veloci i processi, non aumenta il personale che manca nei tribunali, non stabilizza 12 mila precari della giustizia, quindi non è una riforma che migliora la giustizia per i cittadini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Perugia, dove ha partecipato a un'iniziativa a sostegno delle ragioni del no al referendum del 22 e 23 marzo.

"Per questo noi chiediamo allora - ha proseguito - a chi serve e a cosa serve questa riforma? Serve a un governo che pensa che chi prende un voto in più alle elezioni non debba essere giudicato. Noi invece pensiamo che la democrazia passi anche da qui, la democrazia passa dal fatto che la Costituzione stabilisce che ogni potere deve incontrare limiti a tutela dei cittadini".

La segretaria dem ha quindi sottolineato che "l'indipendenza della magistratura non tutela i magistrati ma tutti quei cittadini che non hanno né soldi né potere per far valere i propri diritti". Schlein ha criticato anche il metodo seguito per l'approvazione della riforma, "che cambia sette articoli della Costituzione senza che sia stato accettato alcun emendamento in Parlamento: una prima volta nella storia repubblicana. Nessuna riforma costituzionale era mai passata blindata dal governo dentro al parlamento".

Da qui l'invito "a informarsi nel merito e ad andare a votare no". "La delegittimazione di un potere dello Stato mina la fiducia dei cittadini verso tutte le istituzioni. C'è anche un giorno dopo questo referendum e dovremmo avere cura anche di quel giorno dopo. E lo dovremmo fare senza dover sentire un ministro che assimila i giudici a un metodo paramafioso. "Soprattutto perché - ha proseguito- significa dimenticare che nella storia di questo Paese ci sono magistrati che hanno pagato con la vita la loro lotta alla criminalità organizzata, persone come Borsellino, Falcone, Livatino, Pino Milici, Terranova. Credo che bisogna avere rispetto e che sarebbe stato utile scusarsi o prendere le distanze da quelle parole, perché non fanno bene neanche al giorno dopo il referendum. Ci sono limiti che, anche in una campagna elettorale, non dovrebbero essere oltrepassati".  

Italia

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

 
 

Mondo

Mondo

Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende

Mondo

Papa Leone all'Angelus: "La pace in Ucraina non può essere rimandata"

Mondo

Iran, gli studenti tornano a protestare contro il regime

Mondo

Trump promette alternative ai dazi bocciati dalla Corte Suprema

Mondo

Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

Mondo

Trump sulla Corte Suprema: "Decisione ridicola, non protegge gli Stati Uniti"

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Mondo

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

 
 

Fatti

Fatti

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Fatti

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

Fatti

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

Fatti

Milano-Cortina, Deromedis e Tomasoni: "Stranamente intelligenti..."

Fatti

Ciclone Harry, i familiari dei morti e dei dispersi in mare: "Aiutateci a identificarli"

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Fatti

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

 
 