Ucraina, attacco russo su Kharkiv: dieci morti tra cui due bambini

Un missile balistico lanciato dalle truppe russe su un condominio a Kharkiv ha portato alla morte immediata di dieci persone, di cui due bambini; altre sono state estratte dalle macerie. Nella notte del 7 marzo – riferiscono le autorità ucraine – la Russia «ha lanciato un attacco combinato contro infrastrutture critiche usando missili» e centinaia di droni (circa 480, anche di tipo Shahed). «I nostri partner intervengano», è il messaggio di Zelensky.

Il giudice Alfonso Sabella spiega perché la piattaforma App è un disastro

Alfonso Sabella: "Quella del governo sulle borseggiatrici è propaganda"

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

 
 

Trump: "Cuba è negli ultimi momenti della sua vita così come la conosciamo"

Raid israeliano colpisce il Libano orientale: almeno 41 morti nella città di Nabi Sheet

Teheran, i bombardamenti di Stati Uniti e Israele

Kuwait, il soccorso ai piloti dei due caccia Usa abbattuti dal "fuoco amico"

Forti esplosioni a Teheran, colonne di fumo tra i palazzi

Iran, la televisione di stato conferma l'attacco israeliano a Teheran

Trump: "Avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce"

Zelensky: "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi"

Maltempo in Usa, una bufera di neve mette in ginocchio New York: torna il lockdown

Messico, guerriglia urbana e violenze dopo l'uccisione di "El Mencho"

Iran, seconda giornata di proteste contro il regime

Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende

 
 

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso

Presa diretta, le sanzioni americane ai giudici dell'Aia

Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

L'ultimo saluto a Domenico, in piazza risuona "Guerriero" di Mengoni

Il trailer di "Fino all'ultimo respiro"

Corteo a Roma contro il Ddl Bongiorno: «Senza consenso è sempre stupro»

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: morti e feriti

La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

 
 