Ucraina, attacco russo su Kharkiv: dieci morti tra cui due bambini

Un missile balistico lanciato dalle truppe russe su un condominio a Kharkiv ha portato alla morte immediata di dieci persone, di cui due bambini; altre sono state estratte dalle macerie. Nella notte del 7 marzo – riferiscono le autorità ucraine – la Russia «ha lanciato un attacco combinato contro infrastrutture critiche usando missili» e centinaia di droni (circa 480, anche di tipo Shahed). «I nostri partner intervengano», è il messaggio di Zelensky.