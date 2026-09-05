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Guerra in Ucraina, Zelensky: “Probabile che il conflitto continui in inverno”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che, durante i colloqui tenutisi a Kiev con la partecipazione degli inviati presidenziali statunitensi e dei consiglieri per la sicurezza nazionale dei paesi dell'E3, si è discusso non solo dei possibili parametri per porre fine alla guerra, ma anche della questione del sostegno all'Ucraina nel breve termine. Lo riporta Ukrainska Pravda, indicando che Zelensky ha affermato che il 6 settembre si sono svolti in totale tre cicli di colloqui, tutti "molto concreti".

Il presidente ha scherzato dicendo che la presenza di Steve Whitkoff e Jared Kushner a Kiev "ha funzionato meglio dei sistemi Patriot" e ha espresso l'auspicio che tornino più spesso, affinché gli ucraini comuni abbiano l'opportunità di "vivere un po'" senza i bombardamenti russi.

"A volte si può scherzare sui Patriot, ma ciononostante comprendiamo che si tratta di una questione di grande attualità, molto importante per noi... Se la guerra dovesse continuare in inverno - e finora sembra proprio così - contiamo moltissimo sul 'pacchetto invernale', di cui ho discusso oggi in dettaglio con Steve, Jared e i nostri partner europei", ha affermato Zelensky.