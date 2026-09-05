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Onu: "L'IA avanzata potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l'umanità"

L’intelligenza artificiale avanzata «potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l’umanità». Lo ha affermato l’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani Volker Türk, aprendo a Ginevra la 63esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani e chiedendo una governance più rigorosa del settore. «Un’Ia che sfugge al suo ambiente di test o ricatta gli sviluppatori per evitare di essere disattivata è troppo potente», ha detto Türk, sollecitando solide garanzie di sicurezza.

L’Alto Commissario ha denunciato anche la concentrazione di un potere enorme nelle mani di poche persone e i rischi legati all’uso dei dati e alla capacità dei nuovi modelli di manipolare gli esseri umani. Türk scriverà nei prossimi giorni alle aziende del settore per chiedere misure immediate di riduzione dei rischi. Tra le priorità indicate, linee rosse comuni tra i Paesi, verifiche indipendenti e una maggiore cooperazione sulla sicurezza, oltre a una valutazione dell’impatto dell’Ia sul lavoro, sulla democrazia e sull’ambiente.

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Vannacci: "L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola"

Vannacci: \"L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola\"
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Meloni a Bari: "Abbiamo più consenso del primo giorno"

Meloni a Bari: \"Abbiamo più consenso del primo giorno\"
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Salvini: "Vannacci? Contesto vicinanza a naziskin e proposta su voto multiplo"

Salvini: \"Vannacci? Contesto vicinanza a naziskin e proposta su voto multiplo\"
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Suicidio assistito, Salvini: "Errore di Zaia? No comment, io sono per la vita"

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Il governo Meloni eguaglia il Berlusconi II, domani il record di longevità e la festa

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Fine vita, Zaia: "Tamponiamo quel vulnus portato avanti dalla sentenza della Corte"

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Salvini: “Chiederò agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio”

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Rientrati dal Nepal i due turisti bresciani rimasti bloccati: "Abbiamo visto gente sotto al fango"

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Ranucci: "Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?"

Ranucci: \"Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?\"
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