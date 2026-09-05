Video

Mondo

Zelensky: "Spero di incontrare Trump questo mese per discutere di difesa aerea"

Mentre non smettono di piovere le bombe su Kiev, si continua a trattare sul teatro ucraino. Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto oggi un nuovo colloquio telefonico - a quanto sembra durato almeno un'ora - mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attende a sua volta una conversazione con l'inquilino della Casa Bianca e "spinge" per un incontro trilaterale entro fine mese. I presidenti di Russia e Stati Uniti hanno avuto un colloquio basato "sull'estrema franchezza", ha annunciato il Cremlino, dopo la visita a Mosca e Kiev degli emissari americani lo scorso fine settimana.

"Con lo stile professionale e rispettoso che li contraddistingue, si sono scambiati i rispettivi punti di vista" sulla missione di Steve Witkoff e Jared Kushner, ha dichiarato ai giornalisti il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. Durante la conversazione, "Donald Trump ha espresso chiaramente l'idea della necessità di mettere rapidamente fine al conflitto in Ucraina", mentre Vladimir Putin ha presentato al suo interlocutore "un'analisi obiettiva e approfondita di quanto accaduto durante l'operazione militare speciale", ha precisato Ushakov all'agenzia Tass.

Malgrado la ripresa dei bombardamenti, Zelensky si è mostrato positivo, affermando che gli emissari avevano avanzato nuove proposte, che sono "molto valide e meritano di essere prese in considerazione". Senza entrare nei dettagli delle nuove proposte, il presidente ucraino ha annunciato che Kiev si preparerà a "facilitare lo svolgimento di un incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti" questo autunno, "forse già nel mese di settembre".