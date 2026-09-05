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Elezioni in Sassonia-Anhalt: gioia dell'Afd e gelo della Cdu

L’AfD ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt con il 43,8 per cento dei voti raggiungendo 39 seggi su 83, senza raggiungere la maggioranza assoluta fissata a 42. La Cdu si ferma al 17,2 per cento con 15 seggi, mentre Spd, Verdi e Linke ottengono 8 seggi ciascuno; il Bsw di Sahra Wagenknecht entra con 5 seggi, mentre l’Fdp resta fuori dal parlamento con il 2,6 per cento. L’affluenza, vicina al 78 per cento, è la più alta nel Land dalla riunificazione tedesca. Il candidato AfD Ulrich Siegmund ha rivendicato un “chiaro mandato a governare” e si prepara a candidarsi alla presidenza del Land, come confermato dal co-leader Tino Chrupalla, ma al momento non dispone di partner di coalizione. I partiti che escludono accordi con l’AfD contano complessivamente 39 seggi. Il Bsw, decisivo con i suoi cinque eletti, è diviso sull’ipotesi di sostenere l’AfD e ha escluso un appoggio alla Cdu. Una maggioranza senza l’AfD richiederebbe tutti gli altri partiti, ma la Cdu mantiene il veto anche su un’alleanza con la Linke. In caso di stallo, Siegmund non esclude nuove elezioni.
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